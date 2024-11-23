İzmir Karabağlar ilçesinde kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, kiracı çiftin evini çivili sopalarla bastı. Kiracı çift, torunlarının gözleri önünde darp edilirken, dehşet anları kameralara yansıdı. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Nermin Devecioğlu, “Evde kedi beslediğimi öğrenince, ‘ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız’ dediler. Bizi çıkarmak için olaylar büyüdü ve evimi bastılar. Sırtımda, ellerimde morluklar var. Eşimin kafasına 4 dikiş atıldı” dedi.

Gaziantep’te yaşayan Nermin (43) ve Çetin (45) Devecioğlu çifti, 2024 Haziran ayında memleketi İzmir’e taşındı. Karabağlar Bozyaka Mahallesi’nde emlakçı vasıtasıyla aylık 14 bin TL’ye ev tutan çiftin birde “Leo” isimli bir kedisi vardı. Çift eve taşındı, bir müddet sonrada üst katta oturan ev sahibi kapıya dayandı. REKLAM "YA KEDİYİ ATACAKSINIZ YA DA EVDEN ÇIKACAKSINIZ" İddialara göre H.T. ve M.T. isimli ev sahipleri, “Siz kedi mi besliyorsunuz? Ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız” diyerek kiracıyla tartıştı. Bu olaydan sonra ev sahibi ve kiracı arasında bazı zamanlarda da yine tartışma çıktı. Nermin ve Çetin Devecioğlu çifti, 5 ay önce taşındıkları evden çıkmayı reddederek, 2 defa karakola gitti, ev sahiplerinden şikayetçi oldu.

TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİLER Son yaşanan olayda ise ev sahipleri H.T. ve M.T. çifti, iki çocuğuyla birlikte kiracısının evini çivili sopalarla bastı. Çıkan kavga sırasında, Devecioğlu çiftçinin 8 ve 9 yaşlarında iki torunu da vardı. Çift, çocukların gözü önünde ev sahipleri tarafından darp edildi. Daha önce yaşanan olayları ispatlamaya çalışan Nermin Devecioğlu ise yaşanılan bu dehşet anlarını saniye saniye kayda aldı. Devecioğlu’nun çivili sopalarla darp edildiği anlarda kameraya yansıdı.

REKLAM Kavga sonrasında Nermin Devecioğlu’nun sırtında ve elinde morluklar ve çivilerden dolayı kesikler oluşurken, eşi Çetin Devecioğlu’nun ise yüzüne 4 dikiş atıldı. Karakolluk olan ev sahipleri ve kiracıların ifadeleri alındı. Ev sahipleri N.T., H.T. ve çiftin çocukları M.T ile N.T., ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.