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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracı çift çivili sopalarla darp edildi | Son dakika haberleri

        İzmir'de ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracı çift çivili sopalarla darp edildi

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ev sahiplerinin "Ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız" tehditleri sonrası başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahibi kiracısını sopayla darp etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:22
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        Ev sahibinden kiracıya 'kedi' darbı
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        İzmir Karabağlar ilçesinde kiracısını evden çıkarmak isteyen ev sahipleri, kiracı çiftin evini çivili sopalarla bastı. Kiracı çift, torunlarının gözleri önünde darp edilirken, dehşet anları kameralara yansıdı. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Nermin Devecioğlu, “Evde kedi beslediğimi öğrenince, ‘ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız’ dediler. Bizi çıkarmak için olaylar büyüdü ve evimi bastılar. Sırtımda, ellerimde morluklar var. Eşimin kafasına 4 dikiş atıldı” dedi.

        Gaziantep’te yaşayan Nermin (43) ve Çetin (45) Devecioğlu çifti, 2024 Haziran ayında memleketi İzmir’e taşındı. Karabağlar Bozyaka Mahallesi’nde emlakçı vasıtasıyla aylık 14 bin TL’ye ev tutan çiftin birde “Leo” isimli bir kedisi vardı. Çift eve taşındı, bir müddet sonrada üst katta oturan ev sahibi kapıya dayandı.

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        "YA KEDİYİ ATACAKSINIZ YA DA EVDEN ÇIKACAKSINIZ"

        İddialara göre H.T. ve M.T. isimli ev sahipleri, “Siz kedi mi besliyorsunuz? Ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız” diyerek kiracıyla tartıştı. Bu olaydan sonra ev sahibi ve kiracı arasında bazı zamanlarda da yine tartışma çıktı. Nermin ve Çetin Devecioğlu çifti, 5 ay önce taşındıkları evden çıkmayı reddederek, 2 defa karakola gitti, ev sahiplerinden şikayetçi oldu.

        TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİLER

        Son yaşanan olayda ise ev sahipleri H.T. ve M.T. çifti, iki çocuğuyla birlikte kiracısının evini çivili sopalarla bastı. Çıkan kavga sırasında, Devecioğlu çiftçinin 8 ve 9 yaşlarında iki torunu da vardı. Çift, çocukların gözü önünde ev sahipleri tarafından darp edildi. Daha önce yaşanan olayları ispatlamaya çalışan Nermin Devecioğlu ise yaşanılan bu dehşet anlarını saniye saniye kayda aldı. Devecioğlu’nun çivili sopalarla darp edildiği anlarda kameraya yansıdı.

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        Kavga sonrasında Nermin Devecioğlu’nun sırtında ve elinde morluklar ve çivilerden dolayı kesikler oluşurken, eşi Çetin Devecioğlu’nun ise yüzüne 4 dikiş atıldı.

        Karakolluk olan ev sahipleri ve kiracıların ifadeleri alındı. Ev sahipleri N.T., H.T. ve çiftin çocukları M.T ile N.T., ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        “CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM”

        Dehşet anlarını anlatan Nermin Devecioğlu, yaşanılan olayda sonra korku içerisinde yaşadıklarını söyledi. “Can güvenliğimden endişe ediyorum” diyen Devecioğlu, “Ben bu evi 6. ayın 1'inde kiraladım ve 6. ayın 17'sinde taşındım. Ev sahibim kapıma gelerek, evde kedi beslediğimi, kediyi evden atmamı istedi. Ben de kediyi atmayacağımı, ‘o benim çocuğum gibi, siz çocuğunuzu sokağa atabilir misiniz dedim?’ dedim. Bu olaydan sonra tartışmalar hızlandı. Sürekli bizi evden çıkarmak istediler. Bizi çıkartıp daha yüksek kiraya vereceklerini zaten söylüyorlardı. Daha önce 2 defa karakola gidip şikayetçi oldum. Mahkeme aşamasında olay zaten. Son yaşanılan olayda da bize ağır küfür ve hakaretler ettiler. Ondan sonra sopalarla evimi bastılar. O sırada evde torunlarım vardı, onlara da sopalar geldi. Kolumda ve sırtımda morluklar var. Saçımdan tuttular beni yere yatırdılar. Benim elimde o sırada telefon olduğu için müdahale edemedim. İspatlamak için video çektim. Eşimin yüzünde de 4 dikiş var. Her konuda hakkımı arayacağım, tazminat davası açacağım. Evden çıkmayı düşünüyorum, mecburum; çünkü korkuyorum olaylar daha da büyüyecek. Can güvenliğimizden endişe ediyorum” dedi.

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