İzmir'de feci kaza! Dur ihtarına uymayan sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
İzmir'de bir trafik kazası meydana geldi. Uygulama yapan jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takip sırasında motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ağabeyi 21 yaşındaki Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildi
DUR İHTARINDAN KAÇTI
DHA'nın haberine göre kaza; saat 01.00 sıralarında İzmir’in Kınık ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki sürücü T.U., yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı.
ÇİFTE KAZA YAPTI
Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi'nde motosiklete, ardından da park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.
17 YAŞINDAKİ FURKAN HAYATTAN KOPTU
Motosikletin kasksız sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
DİĞER YARALININ DURUMU AĞIR
Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü T.U. gözaltına alındı.
AĞABEYİ DE AYNI MOTOSİKLETLE KAZADA ÖLMÜŞ
Furkan Korkmaz’ın ağabeyi Kemal Korkmaz’ın da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
3.70 PROMİL ALKOLLÜ
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.’nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.