        Son dakika: İzmir'de feci kaza! Dur ihtarına uymayan sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        İzmir'de feci kaza! Dur ihtarına uymayan sürücü 17 yaşındaki genci hayattan kopardı

        İzmir'de bir trafik kazası meydana geldi. Uygulama yapan jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takip sırasında motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ağabeyi 21 yaşındaki Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:02
        İzmir'de bir trafik kazası meydana geldi. Uygulama yapan jandarmanın dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili, takip sırasında motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz, hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ağabeyi 21 yaşındaki Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

        DUR İHTARINDAN KAÇTI

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 01.00 sıralarında İzmir’in Kınık ilçesinde meydana geldi. 36 yaşındaki sürücü T.U., yol kenarında uygulama yapan jandarma trafik ekiplerini görüp, hızını arttırdı.

        ÇİFTE KAZA YAPTI

        Ekiplerin takibe aldığı otomobil, Poyracık Mahallesi'nde motosiklete, ardından da park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

        17 YAŞINDAKİ FURKAN HAYATTAN KOPTU

        Motosikletin kasksız sürücüsü 17 yaşındaki Furkan Korkmaz hayatını kaybederken, otomobildeki A.A. ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        DİĞER YARALININ DURUMU AĞIR

        Ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A.'nın beyin kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Sürücü T.U. gözaltına alındı.

        AĞABEYİ DE AYNI MOTOSİKLETLE KAZADA ÖLMÜŞ

        Furkan Korkmaz’ın ağabeyi Kemal Korkmaz’ın da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

        3.70 PROMİL ALKOLLÜ

        Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü T.U.’nun 3.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
