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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika haberi: İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı - İzmir Haberleri | Son dakika haberleri

        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de 37 yaşındaki Bülent Şengün önce bir taksiciyi gasp ederek öldürdü. Ardından yoldan geçen bir araca binen Şengün aracın şoförünü de gasp etti. Daha sonra bir markete giren Şengün soyma girişiminde 16 yaşındaki İlayda Algar'ı vurarak ağır yaraladı. Marketten çıktıktan sonra ATM'den para çeken bir kişiyi de gaspettikten sonra öldüren Bülent Şengün Menderes ilçesinde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 07:59 Güncelleme: 02.09.2024 - 08:05
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        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
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        İzmir'de Bülent Şengün (37), taksici Arif Karabacak'ı gaspederek tabancayla öldürüp, ardından yoldan geçen bir hafif ticari aracı gaspetti. Hafif ticari araçla gittiği marketi de soymaya çalışan şüpheli, kendisine direnen işyeri çalışanı İlayda Algar'ı yaralayıp, daha sonra ise ATM'den para çeken Engin K.'yı da gaspederek, tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, kaçtığı araçla polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gaspetti. Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı.

        Taksici Arif Karabacak gasp edilip, öldürüldü. (DHA)
        Taksici Arif Karabacak gasp edilip, öldürüldü. (DHA)
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        Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gaspetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASBEDİP TABANCAYLA VURDU

        Bülent Şengün (DHA)
        Bülent Şengün (DHA)

        Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gaspettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gaspedip, tabancayla vurdu.

        Hafif ticari araçla kaçan Şengün, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bülent Şengün'ün Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

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        TAKSİCİ VE ATM'DAN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ, MARKET ÇALIŞANI AĞIR YARALI

        Bülent Şengün (DHA)
        Bülent Şengün (DHA)

        Öte yandan, Bülent Şengün'ün gaspettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        16 YAŞINDAKİ TALİHSİZ KIZ YOĞUN BAKIMDA

        Bülent Şengün marketi soymaya çalıştı. (DHA)
        Bülent Şengün marketi soymaya çalıştı. (DHA)

        Markette silahlı saldırıya uğrayan İlayda Aygar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kızın yoğun bakıma alındığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

        ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

        Hafif ticari araç ile Gümüldür'e kaçtığı sırada, kovalamaca sonucu Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapıldı.

        Yapılan arama sonucunda, şüphelinin üzerinde 'ecstasy' olarak bilinen 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.

        ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

        Taksici Arif Karabacak'ın öldürülmesinin ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

        Koordineli bir şekilde hareket eden ekipler, olası bir duruma karşı güvenlik amacıyla çelik yelek taktığı öğrenildi. Gümüldür'e kaçtığı sırada yakalanan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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