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        3 ilçede orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

        İzmir'in Urla, Muğla'nın Milas ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangınları çıktı. İzmir'de alevler kontrol altına alınırken iki bölgedeki yangına müdahale sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:22
        3 bölgede yangın!
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        İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Demircili Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildi.

        2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

        MİLAS'TA DA YANGIN ÇIKTI

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        Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahalede bulunuyor.

        KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

        Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

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