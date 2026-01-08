İzmir'de müstakil evde çıkan yangın 2 çocuk babasını hayattan kopardı
İzmir'de bir evde elektrik sobasından çıkan yangında 2 çocuk babası Murat Öncel hayatını kaybetti. Alevlerin kısa sürede evi sardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Öncel'in cansız bedeni yatağında bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, 2 çocuk babası olan Murat Öncel (51), evinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti. Öncel'in cansız bedeni, yatağında bulundu.
MÜSTAKİL EVDE YANGIN
DHA'nın haberine göre yangın; İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan Murat Öncel'in, müstakil evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE EVİ SARDI
Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı.
DURUMU FARK EDENLER EKİPLERE HABER VERDİ
Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜ
İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü.
ADAMIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR
Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.