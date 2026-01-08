Habertürk
        Son dakika: İzmir'de müstakil evde çıkan yangın 2 çocuk babasını hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        İzmir'de müstakil evde çıkan yangın 2 çocuk babasını hayattan kopardı

        İzmir'de bir evde elektrik sobasından çıkan yangında 2 çocuk babası Murat Öncel hayatını kaybetti. Alevlerin kısa sürede evi sardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Öncel'in cansız bedeni yatağında bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:54
        2 çocuk babası yangında hayatını kaybetti
        İzmir'in Torbalı ilçesinde, 2 çocuk babası olan Murat Öncel (51), evinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti. Öncel'in cansız bedeni, yatağında bulundu.

        MÜSTAKİL EVDE YANGIN

        DHA'nın haberine göre yangın; İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan Murat Öncel'in, müstakil evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE EVİ SARDI

        Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı.

        DURUMU FARK EDENLER EKİPLERE HABER VERDİ

        Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜ

        İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü.

        ADAMIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

        Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

