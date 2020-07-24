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Son dakika! İzmir'de orman yangını

Son dakika haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bakan Pakdemirli, yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

İzmir
AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçe merkezinin Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediyor.

Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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