        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi: 49 tutuklama

        İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi: 49 tutuklama

        İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49'u tutuklandı. Menemen'de "finans evi" olarak kullanılan 3 adreste örgütlü şekilde para transferi ve canlı destek faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi. Banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:26 Güncelleme:
        "Finans evleri" deşifre edildi

        İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49'u tutuklandı.

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA YÜRÜTTÜ

        AA'daki habere göre; Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

        .png
        .png

        59 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Bu kapsamda 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 55 şüpheli yakalandı.

        49 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 49'u tutuklandı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        4 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        "FİNANS EVLERİ" DEŞİFRE EDİLDİ

        Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü şekilde hareket ettikleri, Menemen ilçesinde belirlenen 3 adresin suç örgütü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinde "finans evi" olarak kullanıldığı tespit edildi.

        .png
        .png

        Bu adreslerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden yasa dışı bahis kaynaklı para transfer işlemlerinin ve canlı destek faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, şüphelilerin üçüncü şahıslar adına temin edilen banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, söz konusu gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

        2 MİLYAR LİRA

        Soruşturma kapsamında banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu kaydedildi.

