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        Haberler Gündem Ege Son dakika haberleri: İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın çıktı

        İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın çıktı

        İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir mağazada çıkan yangın çevre dükkanlara da sıçradı. İş merkezi tahliye edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:04
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        Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın!
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        İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

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