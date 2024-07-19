Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye edildi.