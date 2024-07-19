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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'deki yangın ikinci gününde! | Son dakika haberleri

        İzmir'deki yangın kontrol altında!

        İzmir Buca'da başlayıp Gaziemir'e de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "An itibariyle tüm yangınlar kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:34 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:14
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        İzmir'in Buca ilçesinde başlayıp, Gaziemir ilçesine sıçrayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın ikinci gününde kontrol altına alındı.

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        DHA'nın haberine göre yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı.

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        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu.

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        Yangına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak ve 4'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopterden oluşan toplam 27 adet hava aracı, 40 adet arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi, belediyelerden 21 tanker ve 5 arazöz ve 5 polis TOMA'sı ile müdahaleye edildi.

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        Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına ilk andan itibaren 7 uçak, 23 helikopter, 2 treyler çekici, 98 arazöz, 19 su tankeri, 1 paletli traktör, 21 tonajlı tanker, 8 dozer, 13 TOMA, 69 Yunus polis timi, 26 trafik ekibi, 98 sivil ekip ve 2172 personel ile müdahale edildiğini belirtti.

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        ALEVLERİN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMASI TEHDİDİ ENGELLENDİ

        Gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit yangın nedeniyle bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerine sıçraması engellendi.

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        BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, "An itibariyle tüm yangınlar kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.

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        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını
        İzmir'de ve Balıkesir'de orman yangını Haberi Görüntüle
        #son dakika
        #İzmir
        #Buca
        #Gaziemir
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