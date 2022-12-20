İzmir'de 37 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu!

Yapılan 2 aylık teknik çalışmada, şebekenin ikiz kardeşler tarafından yönetildiği tespit edildi. Şebekenin para akışını takibe alan polis önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgiler ve delillere göre, şebeke yasa dışı bahisteki paralarla, işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para üzerinden hesaplar açtı.

Şebekenin Türkiye'deki organizasyonunu sevk ve idare eden R.T. ve Makedonya'daki kripto paraların organizasyonunu yapan ikizi K.T.

Elde edilen delil ve bilgilerin ardından operasyon için bu sabah operasyon başlatıldı. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi yakalandı.

İKİZLERDEN BİRİ YURT DIŞINDA

Düzenlenen operasyonda şebekeyi yöneten ikizlerden biri yakalandı. Diğer ikiz kardeşin bir suç şebekesini yönetmek için Makedonya’da olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 331 bin lira, 1 adet para sayma makinesi, 175 adet başkalarına ait banka kartı, 43 adet telefon, 10 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet usb bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirilmiş, ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile el konuldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.