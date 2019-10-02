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Jeff Bezos Türkiye'de

HABERTURK.COM

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos Türkiye'ye geldi. Dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'u, Atatürk Havalimanı'nda TAV Grubu'nın patronu Sani Şener karşıladı. Şener, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak "Amazon'un ülkemize katkı sunacak işler yapacağına eminim" derken Bezos'un Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümünde düzenlenecek anma programı için geldiği öğrenildi

Bezos

108 milyar dolarlık servetiyl dünyanın en zengini olan Jeff Bezos Türkiye'ye geldi. Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'u Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sani Şener karşıladı.

Instagram hesabından Jeff Bezos'u karşıladığı fotoğrafı paylaşan Sani Şener, "Amazon'un ülkemize katkı sunacak işler yapacağına eminim" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK'ün edindiği bilgiye göre ise E-ticaret sitesi Amazon'un kurucusu ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, Türkiye'ye Washington Post yazarı Suudi gazeteci Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilişinin yıldönümü anması için geldi.

Bezos'un şu sıralarda Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gittiği belirtiliyor.

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