Avrupa liglerinde sezon tamamlanırken flaş haberler geliyor... İtalya'da şampiyonluğa ulaşan, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Ajax'a elenen Juventus'ta bir devir kapanıyor.

İtalyan basınının bugün duyurduğu habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. 2014'ten bu yana Juventus'u çalıştıran Allegri, PSG'de Tuchel'in yerine geçecek. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde istenen başarıya Allegri ile ulaşmaya çalışacak.

Juventus'un Allegri'nin yerini nasıl dolduracağı sorusu da hemen cevap buldu. İtalyanlar, Allegri'den önce Juventus'un teknik direktörü olan Antonio Conte'nin siyah-beyazlı takıma döneceğini belirtti. Conte, Juve'nin başında 3 lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti. 2016-2018 döneminde Chelsea'yi çalıştıran 49 yaşındaki hoca, bu sezonu boşta geçirdi.