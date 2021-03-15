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Kabine toplanıyor! Gündemde koronavirüs risk haritası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda yeni koronavirüs risk haritasının açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması da bekleniyor. Diğer yandan ABD, AB, Mısır, Yunanistan, Libya ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor

Kabine Toplantısı ne zaman? Son dakika: Tarih ve saat belli odlu!
Kabine toplanıyor! Gündemde koronavirüs risk haritası var
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının ana gündemini, güncellenecek risk haritası oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de saat 16.00'da yapılacak. Toplantıda koronavirüste normalleşme süreci ile iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yaparak, koronavirüsle mücadelede gelinen son nokta, mutasyonlu virüsün yayılım hızı, aşı çalışmaları hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Bu kapsamda 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni haritanın da açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız. Netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımızın sağlığını öne çıkararak süreci devam ettireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde; nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak. Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrılmış, İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer almıştı.

DİĞER BAŞLIKLAR

Toplantıda ele alınacak diğer konular ise; ABD ve AB ile ilişkiler, Mısır ile diplomatik ilişkilerin tesisi, Libya'daki son gelişmeler, Doğu Akdeniz'de yaşananlar gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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