Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik konuların ele alınacağı toplantının ana gündem maddeleri merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu?

5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

İki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Milyonların gözü pek çok önemli konunun masaya yatırılacağı toplatıya çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte 5 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilen detaylar...