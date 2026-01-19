"HER İNSANIMIZI AYNI MUHABBETLE BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Türkiye'yi her alanda coşturmak, şaha kaldırmak, kutlu hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız. Vatanın her köşesini ihya etmek, bu ülkenin imkanlarını her ferde adil şekilde ulaştırmakta kararlıyız. Bize oy vermiş ya da vermemiş vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. 81 ilimizde yaşayan her bir kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hürmete layıktır. Oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün başkentimiz Ankara'ya yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşadık. Hizmete açtığımız Esenboğa Havalimanı 3. pistinin ve kulesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin başşehrini vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa mahkum edenlerin zihniyetin insafına bırakamayız. Kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, basın mensuplarını tehdit edenler bizim hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, işbilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Kimin hizmet karnesinin pekiyilerle dolu, kimin sicilinin zayıf ve kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir.

"BU GÜVENİ ASLA BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli tercih yaptığını ortaya koyuyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüş, Türkiye büyük bir vartayı atlatmıştır. Milletimiz iktidar ve ittifakımıza güvenerek birilerinin yanlış anladığı Anodolu irfanının ne demek olduğunu sandıkta bir kez daha göstermiştir. Tercihini bizden yana kullanan yaklaşık 28 milyon kardeşimizin yanısıra sandığa iradesini farklı şekilde yansıtan vatandaşlarımız da Türkiye'nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından dolayı hamd ediyor, coğrafyamızı kuşatan krizlere baktığında kendini güvende hissediyor. 86 milyonun tamamına teşekkür ediyorum. İnsanlarımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. İnşallah biz bu güveni asla ve asla boşa çıkarmayacağız. Bizi çekmek istedikleri suni ve sanal tartışmalara girmeyecek, vaktimizi 86 milyonun ekmeğini büyütmek, hizmet ve eser üretmek için kullanacağız.