Kaçak ahır yıkıldı! İneklerle baskın! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da edinilen bilgiye göre Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı iddia edilen ahırını yıktı.

İKİ İNEĞİYLE BELEDİYEYE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre yıkıma sinirlenen Ü.Y. geçtiğimiz pazartesi günü Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

DARP GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.’ye darp girişiminde bulundu.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı. Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı.

KONTROL MÜDÜRÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan yapı kontrol müdürü A.P.'nin de darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.