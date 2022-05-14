Kaçak ahır yıkıldı! İneklerle baskın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kaçak ahır yıkıldı! İnekleriyle belediyeyi böyle bastı!
ABONE OL

Kaçak ahır yıkıldı! İneklerle baskın!

Bursa'da kaçak yaptığı ahırı belediye tarafından yıkılan köylü, büyükbaş hayvanları ile belediyeyi bastı. Taşkınlık yapıp, yapı kontrol müdürüne saldıran Ü.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor

Son dakika haberleri: Kaçak ahır yıkıldı! İnekleriyle belediyeyi böyle bastı!
Kaçak ahır yıkıldı! İneklerle baskın!
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'da edinilen bilgiye göre Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı iddia edilen ahırını yıktı.

İKİ İNEĞİYLE BELEDİYEYE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre yıkıma sinirlenen Ü.Y. geçtiğimiz pazartesi günü Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

DARP GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.’ye darp girişiminde bulundu.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı. Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı.

KONTROL MÜDÜRÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan yapı kontrol müdürü A.P.'nin de darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Polisten kaçtılar, böyle kaza yapınca yakalandılar
GÜNDEM Polisten kaçtılar, kaza yapınca yakalandılar!
BİLSEM sonuçları belli oldu! MEB 2022 BİLSEM sınav sonuçları nasıl, nereden bakılır? BİLSEM sınavı sonucu sorgulama ekranı (öğrenme)
GÜNDEM BİLSEM sonuçları açıklandı!
AÖL sınav tarihleri 2022: MEB 3. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yapılacak?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri için geri sayım
YENİ ZAM! LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 14 Mayıs 2022 LPG, motorin (mazot) ve benzin litre fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir
GÜNDEM Benzin fiyatlarında yeni zam!
Son dakika haberi: Öğrenci affı Meclis'ten geçti! Milyonlarca öğrenci aftan yararlanacak
GÜNDEM İşte af bekleyen öğrenci sayısı!
Son dakika: Adana’da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı!
GÜNDEM Adana’da suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı!
Son dakika: Meteoroloji'den 7 bölgeye sağanak uyarısı! MGM 14 Mayıs Cumartesi hava durumu raporu
GÜNDEM Meteoroloji'den haritalı uyarı! Tüm bölgelerde ...
Son dakika: Son dakika İzmir deprem: İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM İzmir'de korkutan deprem
Çorlu’da korkutan yangın
GÜNDEM Çorlu’da korkutan yangın
Akşener: Asgari ücret güncellenmelidir
GÜNDEM Akşener: Asgari ücret güncellenmelidir

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.