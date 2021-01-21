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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Kadın çete liderinden dehşete düşüren işkence! - Haberler
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Son dakika haberler... 'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış

Karaman'da 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne yapılan operasyondan yeni detaylar ortaya çıktı. Sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca boş evde aç ve susuz bırakıp, işkence ettiği belirlendi

Son dakika: Kadın çete liderinden dehşete düşüren işkence! - Haberler
Kadın çete liderinden dehşete düşüren işkence!
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DHA

Kentte, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i, adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca kendisine boş evde işkence ettiği iddia edildi.

Korkunç olayda, çete liderinin genç kızı aç ve susuz bırakıp, işkence ettiği, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği kaydedildi.

Aslı Dudu D.'nin, yine örgütten ayrılmak isteyen İsmail D.'ye de 3 gün boyunca aynı işkenceleri uyguladığı öne sürüldü.

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