Kadın çete liderinden dehşete düşüren işkence! 0:00 / 0:00

DHA

Kentte, 'Ana' lakaplı Aslı Dudu D.'nin (45) liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i, adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, sorgulama boyunca susma hakkını kullanan Aslı Dudu D.'nin, uyuşturucu sattırıp, fuhuş yaptırdığı Güllü U.'yu (22) örgütten ayrılmak istemesi üzerine 2 gün boyunca kendisine boş evde işkence ettiği iddia edildi.

Korkunç olayda, çete liderinin genç kızı aç ve susuz bırakıp, işkence ettiği, kulağının dibinde tabancayla ateş ettirdiği ve saçlarını 3 numara kestirdiği kaydedildi.

Aslı Dudu D.'nin, yine örgütten ayrılmak isteyen İsmail D.'ye de 3 gün boyunca aynı işkenceleri uyguladığı öne sürüldü.