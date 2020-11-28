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Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 yıl önce meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Medine Nur Ateş, arkadaşlarıyla birlikte yemek yedikten sonra dershaneye doğru yürümeye başladı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, genç kız dershaneye sadece 50 metre kala akılalmaz bir kaza geçirdi. Bir apartmanın 6. katına iple çekilmek istenen tüp, ipin kopması sonucu beşinci kattan genç kızın kafasına düştü.

ONLARCA OPERASYON GEÇİRDİ, YÜZÜNE 15 PLATİN TAKILDI

Medine'nin elmacık kemikleri ile burun kemiği kırıldı, gözü ve alın kemikleri de ciddi hasar gördü. Aradan geçen 5 yılda Medine Nur Ateş, yüzünden 10'un üzerinde operasyon geçirdi. 15'e yakın platin takıldı.

TÜPÜ DÜŞÜREN 5 YILDIR BULUNAMADI

Olayla ilgili soruşturmada kusuru olduğu gerekçesiyle apartman yöneticisi ile 1'i yabancı toplam 4 kişi hakkında taksirle yaralama suçundan dava açıldı. Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl süren yargılama sonucu 3 kişiye bir yılın altında hapis cezası verildi. Bu cezalar da paraya çevrildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tüpü yukarı çekerken düşürüp Medine Nur'un hayatını kâbusa çeviren yabancı uyruklu zanlı ise halen aranıyor.

"YÜZÜMÜN YANSIMASINI GÖRMEYE BİLE TAHAMMÜLÜM YOKTU"

Olayın ardından büyük acılar çektiğini anlatan Medine Nur, "Psikolojim bozuldu. Uzunca süre yüzümdeki izlerden dolayı toplu taşıma araçlarına binemedim. Kendimi görmeye tahammülüm yoktu. Evdeki tüm aynaları kaldırdık. Yüzümün yansımasını görmemek için telefonumun ekranına bile bakamıyordum" dedi.

"SORUMLU CEZALANDIRILSIN"

Geçen 5 yıla rağmen olayın etkisinde olduğunu da dile getiren Ateş, operasyonların devam ettiğini ve hayatında halen bir şeyleri düzeltmeye çalıştığını belirterek "Ben bu kadar acı çekmişken ve halen çekiyorken sorumlu cezasını almadı. Bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

AİLE MADDİ MANEVİ YIPRANDI

Kızının apartmanların yanından geçerken halen yukarıya bakarak yürüdüğünü belirten anne Aliye Ateş de "Ben de apartman kenarından yürümüyorum. Oğluma da tembih ediyoruz. Bizi bu denli etkiledi. Bize bunu yaşatanların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Kızımın başına gelen olayla çaresizliğin ne demek olduğunu anladım" diyen baba Kadir Ateş de "Kızıma destek olmak için elimizden geleni yaptık. Maddi manevi çok sıkıntı çektik. Tek isteğim adaletin tecelli etmesiydi ama etmedi" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT DAVASI SÜRÜYOR

Olayda, ailenin açtığı 210 bin liralık maddi manevi tazminat davası sürüyor. Medine Nur Ateş, "Davayı kazanıp tazminatı alabilirsek tedavimin yanı sıra çocuk yuvasındaki çocukların eğitim masrafları için de bağışta bulunmak istiyoruz" dedi.