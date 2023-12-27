Kafede 'yüksek ses' cinayeti! Olay anı kamerada Tekirdağ'da bir kafede yüksek ses nedeniyle çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda iki müşteri arasında çıkan tartışma sırasında Rıdvan E., Gökay Kazan adlı genci tabancayla öldürdü

Tekirdağ'da bir kafeteryada yüksek sesle konuşma nedeniyle 2 müşteri arasında çıkan kavgada Rıdvan E. (58), Gökay Kazan'ı (24) tabanca ile vurarak öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre olay, gece saatlerinde Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada müşteri olarak bulunan Rıdvan E. ile Gökay Kazan arasında iddiaya göre; yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Rıdvan E., belindeki tabancası çıkarırken Kazan da eline geçirdiği çöp kovasıyla başına vurdu. Kafeteryadaki bir kişi araya girip, kavgaya önlemeye çalışırken, diğer müşteriler panik halinde kaçtı. İkili arasındaki kavga sırasında Rıdvan E.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun beline isabet ettiği Gökay Kazan, yere yığıldı. Rıdvan E., yanındaki arkadaşı M.K. ile kafeteryadan ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede araç lastik satışı yapan Kazan, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kavga ile cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, inşaat malzemeleri satan Rıdvan E., olayda kullandığı tabanca ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. M.K. de Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.