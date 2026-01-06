Kağıthane’de iş yerinden çıkan berber Kenan Pala (56), evine doğru yürümeye başladı. Pala’ya yolun karşısına geçtiği sırada sırada yolda hızla ilerleyen Batuhan Y.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Kaza sırasında yola savrulan Pala ve motosiklet sürücüsü Batuhan Y. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza; dün saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde caddedeki iş yerinden çıkan berber Kenan Pala, evine doğru gitmek üzere yürümeye başladı.

HIZLA İLERLEYEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Bu sırada motosikletle yolda hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala’ya çarptı.

KAZA ANI KAMERALARDA

Kaza sırasında yola savrulan Pala ağır, motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ağır yaralı Pala ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye, Batuhan Y. ise Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.