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Haberler Gündem DEPREM ANI! Son dakika: Kahramanmaraş depremi kameralara yansıdı - VİDEO
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Kahramanmaraş depremi kameralara yansıdı

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye ve Ortadoğu'yu sarstı. 10 ilde yıkıma neden olan deprem anı kameralara yansıdı... İşte o görüntüler

DEPREM ANI! Son dakika: Kahramanmaraş depremi kameralara yansıdı - VİDEO
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HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu. Birçok şehir ve ülkede de hissedilen depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi.

Deprem anı kameralara da yansıdı. İşte korku dolu o anlar...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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