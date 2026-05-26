        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğrenciler mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti. Şeyh Adil Mezarlığı'nda dualar eden aileler, mezarlara çiçek bıraktı. Saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, dijital mecralarda çocukların suça sürüklenmesini önlemek için gerekli adımların atılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 17:09 Güncelleme:
        Mezarı başında anıldılar

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Kurban Bayramı arifesinde çocuklarının kabirlerini ziyaret etti.

        Şeyh Adil Mezarlığı'nda, çocuklarının kabirlerine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Saldırıda ölen 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı'nın babası Hacı Mustafa Kazıcı, gazetecilere, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

        Acılarının halen taze olduğunu ifade eden Kazıcı, "Bayram arifesinde yavrularımızın huzurundayız. Dijital mecralarda çocukların bu tür suçlara sürüklenmesinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." dedi

        Söz konusu silahlı saldırıda, 1 öğretmen, 9'u öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

