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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram trafik kazaları can kaybı sayısı | Kahreden haber! Acı bilanço artıyor! | Son dakika haberleri

        Kahreden haber! Acı bilanço artıyor!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5.743 vatandaşımız ise yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 03.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:36
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı.

        DÜN 13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik.

        5 GÜNDE CAN KAYBI 47'YE ÇIKTI

        Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı. Bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti.

        Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı" diye konuştu.

        5'İNCİ GÜNDE 535 BİN ARAÇ DENETLENDİ

        Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü: "9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı."

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