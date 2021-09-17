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Kamyonun çarptığı Zeynep'in davasında yeni gelişme! 0:00 / 0:00

AA

İzmir'de bisikletçi sporcusu Zeynep Aslan'ın ölümüne ilişkin davada sanıklar hakkında 6 yıla kadar hapis istendi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, 14 Ekim 2020'de Menemen'de antrenman yaptığı sırada yol kenarında çalışma yapan kamyon ve iş makinasını sollayan A.Y.'nin kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. İddianamede, 3 sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

ZEYNEP ASLAN 'KUSURSUZ' OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bilirkişi raporunda kamyon sürücüsü A.Y., trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şeride girmesinden dolayı "asli kusurlu" olarak belirlenmişti. Olay yerinde çalışma yapan kamyon şoförü İ.K. ve iş makinesi sürücüsü M.Y, gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları için "tali kusurlu", bisiklet sporcusu Zeynep Aslan ise "kusursuz" olarak kaydedilmişti.

MÜTALAA VEREN SAVCI, 6 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Korkunç olayın ardından açılan davanın Menemen 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, sanıklar ve avukatları ile Zeynep Aslan'ın ailesi ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, Zeynep Aslan'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının oluşumunda sanıkların kusurlu davranışlarının bulunduğunun anlaşıldığını belirterek, sanıkların ayrı ayrı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

BABA: KIZIM KAZAEN DEĞİL, BİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Zeynep Aslan'ın babası Reşat Aslan, sanıklardan şikâyetçi olduğunu dile getirdi. "Kızımın kazaen değil, bilerek öldürüldüğünü düşünüyorum. Kızımın kaçacak yeri yoktu" diyen Aslan, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Aslan'ın avukatı, sanıkların bilinçli taksirden cezalandırılmasını talep ederek, kamyon şoförü dışındaki zanlıların da gerekli önlemleri almadıklarının fotoğraflardan belli olduğunu savundu.

TUTUKSUZ SANIK: ASLAN'IN DUR LEVHASINA UYARAK DURMASI GEREKİRDİ

Tutuksuz sanık A.Y. ise suçu olmadığını savundu. Olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade eden A.Y., "Aslan'ın dur levhasına uyarak durması gerekirdi. Yolun kenarında çalışma yapan araçların yanından geçmek zorundaydım. Kim bile bile öyle bir kazaya neden olabilir?" dedi.

BABA: DUR LEVHASI YOLUN BOŞ OLUP OLMADIĞINI KONTROL İÇİNDİR

Sanığın savunması üzerine Aslan'ın babası söz alarak, "Dur levhası yolun boş olup olmadığını kontrol içindir. Yolun boş olduğunu gördükten yaklaşık 36 metre sonra olay gerçekleşmiştir. Sanık beyanını kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Hakim, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.