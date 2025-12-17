Habertürk
        Son dakika: Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada

        Kamyonun sollama manevrası kazaya neden oluyordu: O anlar kamerada

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir kamyon sürücüsünün sollama manevraları tepki çekti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:54
        Adana’nın Kozan ilçesinde bir kamyon sürücüsünün sollama manevraları tepki çekti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

        BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

        Olay, ilçeye bağlı Çulluuşağı Tersakan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki kamyon, önündeki kamyonu sollamak istedi. Karşı şeritten gelen otomobil yol dışına çıkarak kamyonun hatalı manevrasından kurtuldu. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        TRAFİĞİ TEHDİT ETTİ

        Trafikte korku dolu anlara neden olan kamyon sürücüsü tepki çekti.

