Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kar birikintisi zincir marketin çatısını çökertti | Son dakika haberleri

        Kar birikintisi zincir marketin çatısını çökertti

        Karabük'te bir zincir marketin çatısı, kar birinkitisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zincir marketin çatısı çöktü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te bir zincir marketin çatısı, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        MARKET ÇATISININ BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle marketin çatısının bir bölümü çöktü.

        GEÇİCİ SÜREYLE MARKET KAPATILDI

        Çökme sonrası market geçici süreyle kapatıldı. Çöken bölüm dron ile görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!

        Meksika'nın güneyindeki bir eyalette 241 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı 

        #Karabük
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışını gerçekleştirdi
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!