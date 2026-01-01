Kar birikintisi zincir marketin çatısını çökertti
Karabük'te bir zincir marketin çatısı, kar birinkitisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü
Giriş: 01.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:19
Karabük'te bir zincir marketin çatısı, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.
MARKET ÇATISININ BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ
İHA'nın haberine göre olay, 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu Cadde üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle marketin çatısının bir bölümü çöktü.
GEÇİCİ SÜREYLE MARKET KAPATILDI
Çökme sonrası market geçici süreyle kapatıldı. Çöken bölüm dron ile görüntülendi.
