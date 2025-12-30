Isparta'da gece saatlerinde kar maskeli şahıslar tarafından beyzbol sopalarıyla darbedilen bir vatandaş ağır yaralandı.

YÜZLERİ KAR MASKELİ ELLERİNDE BEYZBOL SOPASI VARDI

Isparta'da 5 Aralık Cuma günü saat 04.10 sıralarında bir tekel işyeri önünde meydana gelen olayda, Sinan B. isimli şahıs yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan 3 erkek şahıs tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Sinan B. , olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRI ANINI BÖYLE ANLATTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saldırıya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin Kosat E. Ö., Hüseyin T., Hasan E., Beyza A. ve Muhittin A. olduğu belirlendi. Şüphelilerin olaydan önce bir kafeden çıktıktan sonra araçlarının bagajına sopa koydukları, kıyafetlerini değiştirdikleri ve araç plakalarını söktükleri kamera kayıtlarından anbean tespit edildi.

TAKİP EDİP İŞYERİ ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Şüphelilerin darp edilen Sinan B.'ye ait ait aracı yaklaşık 25 dakika boyunca takip ettikleri, işletme önünde park halindeki araçtan çıkardıkları Sinan B.'yi kar maskesi takarak tahta sopalarla darbettikten sonra olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Yapılan operasyonla Kosat E. Ö., Hüseyin T. ve Hasan E. geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı.