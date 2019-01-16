Yarın (17 Ocak Perşembe) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 17 Ocak 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

17 OCAK 2019 PERŞEMBE HANGİ İL VE İLÇE DE OKULLAR TATİL?

KAYSERİ'DE KAR TATİLİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

NEVŞEHİR'DE KAR TATİLİ

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İl genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiş olup, engelli ve hamile personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ORDU'DA 19 İLÇEDE KAR TATİLİ

Ordu'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, Ordu genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının devam etmekte olduğu ve edeceği değerlendirildiğinden, 14 ilçenin tamamında, 5 ilçenin ise bazı mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizdeki bazi okullarda 17 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde, engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılmıştır."

KIRŞEHİR'DE KAR TATİLİ

Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırşehir'de kar yağışının tipi şeklinde devam etmesi ve kuvvetli buzlanma tehlikesi nedeniyle Valilikçe, 17 Ocak 2019 Perşembe günü il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verilmesi kararı alınmıştır. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 İLÇEDE KAR TATİLİ

Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi.

Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde okulların tamamında yarın okullar tatil edilirken, Elbistan’da bazı mahaller ile Göksun ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak.

AKSARAY'DA KAR TATİLİ

Aksaray'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (1 gün) ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.

ÇORUM VE SAMSUN'DA 3 İLÇEDE KAR TATİLİ

Çorum ve Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.

YOZGAT'TA KAR TATİLİ

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KARAMAN'DA KAR TATİLİ

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL KARLIOVA'DA KAR TATİLİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. İlçede son 20 günde çocuklar sadece 2 gün okula gidebildi. Kar yağışı en çok Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili oluyor. İlçede kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken, aralıksız devam eden yağışlar hayatı da zorluyor. İlçede 16 gün süren kar tatilin ardından öğrenciler önceki gün ders başı yapmıştı. Ancak kar yağışı nedeniyle bugün tekrar ilçede okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçede yarın için de okulların tatil edildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Karlıova merkez ve merkeze bağlı tüm köy okullarımız 17/01/2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" denildi.

MUŞ'TA KAR TATİLİ

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN SİNCİK'TE KAR TATİLİ

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.



Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün eğitime ara verilen ilçede kar yağışının sürmesi nedeniyle tatil uygulamasının yarın da süreceğini duyurdu.

NOT: Kar tatili açıklamaları geldikçe haberimizden öğrenebilirsiniz!