Yarın (18 Ocak Cuma) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 18 Ocak 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

18 OCAK 2019 CUMA HANGİ İL VE İLÇE DE OKULLAR TATİL?

ORDU'DA 2 İLÇEDE KAR TATİLİ

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.