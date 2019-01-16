Bugün okullar tatil mi? Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 16 Ocak 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

16 OCAK 2019 ÇARŞAMBA HANGİ İL VE İLÇE DE OKULLAR TATİL?

UŞAK'TA OKULLAR TATİL

Uşak'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verileceği bildirildi.+

Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için alınan kararın resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını kapsadığı ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kanser ve kronik ağır hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İZMİR TİRE'DE OKULLAR TATİL

İzmir'in Tire ilçesinde kar yağışı nedeniyle 6 mahalledeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tire Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

İlçenin yüksek rakımlı Çeriközü, Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Büyükkemerdere, Küçükkemerdere ve Dündarlı mahallelerinde eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı sistemde yer alan öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane ve çevresinde bu gece geç saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyete meydan verilmemesinin amaçlandığı vurgulanarak, "Tüm il genelinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin eğitim-öğretimine, 16 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

MUĞLA'NIN İLÇESİNDE TATİL

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Belediye ekipleri ilçede kar kürüme çalışması yürütüyor. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek yolları ulaşıma açmaya çalıştıklarını ifade etti.

Demir, çalışmaların sabaha kadar süreceğini kaydetti.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Kar yağışı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray merkez ve merkeze bağlı kasaba ve köylerde eğitime 16 Ocak Çarşamba günü (1 gün) ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi yer aldı.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da il merkezi ile merkeze bağlı köy ve kasabalarda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

KONYA'DA OKULLAR TATİL

Konya'nın 13 ilçesinde, etkili olan kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiyi göre, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Derbent, Bozkır, Ereğli, Karapınar, Hüyük, Ahırlı, Emirgazi, Güneysınır, Yalıhüyük, Çumra, Hadim ve Taşkent ilçelerindeki okullarda bugün eğitim yapılamayacak.

Altınekin, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için bir gün tatil kararı alındı.

ORDU'DA OKULLAR TATİL

Ordu'da yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve karın hayatı olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli rüzgar ve kar yağışının bugün de devam edeceği anlaşıldığından, tüm il genelindeki resmi/özel ilk ve orta dereceli bütün okullar, yaşanan hava muhalefeti nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba (bugün) valiliğimiz kararıyla tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

BURSA'NIN O İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL

Bursa'da kar yağışı nedeniyle İznik ile Yenişehir ilçelerinde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla iki ilçede eğitime bugün ara verileceği duyuruldu.

Açıklamada, İznik ilçesindeki Sansarak, Mahmudiye ve Yörükler ilkokulları ile Candarlı İlk ve Ortaokullarında okulların bugün tatil edildiği, merkez ve merkeze yakın mahallelerde eğitime devam edileceği belirtildi. Yenişehir ilçesinde ise taşımalı kapsamında eğitime ara verileceği bildirildi.

Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Keles ilçelerinde tüm okulların, İnegöl'de de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği daha önce açıklanmıştı.

Bursa'da kar yağışı nedeniyle dağ ilçeleri Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Keles'te tüm okulların, İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların bugün için tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Orhaneli, Harmancık ve Keles Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla eğitime bugün ara verileceği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Büyükorhan ilçesinde tüm okulların, İnegöl ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların bir gün tatil edildiği daha önce açıklanmıştı.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede daha eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ağlı, Seydiler ve Devrekani ilçelerinin tamamında, Küre ilçesinin ise Yatılı Bölge İlkokulu dışındaki okullarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Kastamonu il merkezi ile İhsangazi ve Azdavay ilçelerindeki tüm okullarda, Tosya ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği daha önce duyurulmuştu.

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dengi okullar 16 Ocak Çarşamba günü tatil edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Kastamonu il merkezi ve merkeze bağlı köylerde bulunan tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Bu kapsamda yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde görevli engelli ve hamile devlet memurları 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

MANİSA'DA OKULLAR TATİL

Manisa'nın bazı ilçelerinde ve mahallelerinde okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle Demirci, Kula ve Selendi ilçelerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Sarıgöl, Gördes ve Salihli ilçelerinde ise bazı mahallelerde ve taşımalı eğitim verilen okulların tamamında eğitime bir gün ara verildi.

BALIKESİR VE BİLECİK'TE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ

Balıkesir ve Bilecik'in bazı ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verilirken, Selimağa, Akbaşlar, Kavacık, Hamzacık, Süleler, Şabanlar, Odaköy, Mıcırlar, Gökçedağ ve Durabeyler mahalle okulları da günlüğüne tatil edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil olurken, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde de taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Bilecik’te bugün öğleden sonra başlayan kuvvetli kar yağışı sonrası kent merkezi ve 4 ilçesinde okullar tatil edilirken, 2 ilçede de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı il merkezi, Bozüyük, Söğüt, Pazaryeri ve Yenipazar ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde taşımalı eğitime 16 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamalara il merkezi ve anılan ilçelerde kamuda çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL

KAYSERİ'de, beklenen kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, kamuda çalışan engelli ve hamileler de 1 gün izinli sayıldı.



Vali Şehmus Günaydın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimizde 16.01.2019 Çarşamba günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" dedi.

ARDAHAN GÖLE'DE OKULLAR TATİL

Ardahan’ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Göle Kaymakamlığından, bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL

Sakarya’da 4 ilçede yoğun yağan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sakarya’da bir süre önce yağan kar şehirde yine yağmaya başladı. Yağan kar yüksek kesimlerde de etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Hendek, Akyazı, Taraklı ve Karapürçek ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğününün kararı ile eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, gece beklenen kar yağışı ve yollardaki olası buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, beklenen yoğun kar yağışı ve beraberinde getireceği diğer olumsuz hava şartları nedeniyle 16 Ocak Çarşamba il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklama, "Son meteorolojik veriler doğrultusunda gece başlayacak kuvvetli kar yağışının gün boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL

Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 16 Ocak Çarşamba günü bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Çankırı Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çankırı ili genelinde tüm resmî ve özel okullarımızda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli de aynı süre zarfında idari izinli sayılmıştır” denildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL

SİVAS'ta ilk ve orta dereceli okullar, yarın başlaması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edildi.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas´ta yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sivas Meteoroloji Müdürlüğü´nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda 16.01.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma - don olayı ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL

AFYONKARAHİSAR'da, etkili olan kar ve rüzgar nedeniyle Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezi ile 5 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Kentteki şehir içi ve şehirlerarası yolların kapanmaması için ekipler teyakkuza geçti.



Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Şiddetli rüzgarın da etkisini göstermesiyle yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, günlük yaşam olumsuz etkilendi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan karın ulaşımı aksatmaması için Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çaba gösterdi.



KENT MERKEZİ VE 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, akşam saatlerinde kentte yayın yapan bölgesel bir televizyon kanalında katıldığı programda kent merkeziyle ile Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Emirdağ ve Bayat ilçelerinde yarın eğitim öğretime ara verildiğini açıklarken, diğer ilçelerle alakalı durumun ise ilerleyen saatlerde belli olacağını söyledi.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL

Denizli'de 7 ilçe ile Pamukkale ve Honaz ilçelerindeki bazı mahallelerde, ayrıca Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çivril, Güney ve Serinhisar ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, "Pamukkale ilçesinde Gözler, Belenardıç, Uzunpınar, Güzelpınar, Akdere ve Cankurtaran mahalleleri ile Babadağ ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere, Honaz ilçesi Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullar ve bu mahallelerden taşımalı eğitimle gelen öğrencilere bir gün süreyle okullar yarın tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TUNCELİ'DE KAR TATİLİ

Tunceli merkez ve 3 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Tunceli merkez, Pülümür, Nazımiye, Ovacık ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT'TA KAR TATİLİ

Bayburt il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitime bağlı ilk, orta ve liseler 16 Ocak Çarşamba günü bir günlüğüne tatil edildi.



Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“Bayburt ilimizin özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle 16 Ocak 2019 Çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”



Öte yandan Bayburt'ta şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup vatandaş mahsur kaldı. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Saruhan ve Ozansu köylerinde taşımalı eğitim alan öğrencilerin de aralarında bulunduğu bir grup vatandaşın mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, AFAD ve Jandarma ekipleri, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşları kurtardı.

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL

KARABÜK´te, etkili olan kar nedeniyle okullar BUGÜN tatil edildi. Karabük Valiliği, kar nedeniyle yarın il genelinde okulları 1 gün tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da yarın idari izinli sayıldı.

BOLU'DA KAR TATİLİ

Bolu’da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de izin verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu il genelinde öğle saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve sabah saatlerinde yaşanacak muhtemel buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda oluşabilecek aksamalar sebebiyle Bolu il genelinde ilk ve orta dereceli okullarımızda, 16.01.2019 Çarşamba günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, 16 Ocak 2019 Çarşamba günü yoğun kar yağışından ötürü oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılmıştır” denildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar bugün tatil edildi. Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş’ın kuzey ilçelerinden Göksun, Ekinözü, Çağlayancerit ve Nurhak’ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR VE KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL

Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.



Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Kütahya'da yarın için eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik açıklamasında; "Bugün öğlen saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı´na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır." denildi

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL

Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Düzce genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

ADANA'DA KAR TATİLİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki okullarda 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti.

Atar ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını kaydetti.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL

Meteorolojiden yapılan açıklamalar sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de bugün okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Aksoy, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de Çarşamba günü eğitime ara verildiği, hamileler ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların 16 Ocak’ta tatil edildiği duyuruldu.

Okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullarımız 16 Ocak Çarşamba günü tatil edilmiştir” diye konuştu.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okul tatil edildi.

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı olarak eğitim gören öğrenciler için, muhtemel yol kapanması ve heyelan riskine karşın taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün (Salı) tatil ilan edildiğini açıkladı. Öğrenciler servisler ile köylerine gönderiliyor.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL

MUŞ'ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BİTLİS'TE KAR TATİLİ

Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezinde bugün için okullar tatil edildi. Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı; 16 Ocak Çarşamba günü (bir gün) eğitim öğretime ara verilmesine valilik makamı tarafından karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde, okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okulların 15 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MERSİN'İN O İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile mahallelerde kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit yakınları ile gaziler, engelli personel ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK'TA TATİL

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile 4 ilçede okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma nedeniyle il merkezi, belde, bağlı köyler ile Gökçebey, Devrek, Ereğli ve Kozlu ilçelerinde, yaygın, örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.