Samsun açıklarında Panama bayraklı bir gemiden batma tehlikesi sinyali verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Samsun'un 77 mil açığında batma sinyalinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

2 bot, 2 helikopter, 1 uçak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığın’ca da 1 helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı.

4 mürettebat sağ kurtarıldı, diğer mürettebatın kurtarılması için de çalışmalar sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Bugün sabah saat 0810 da Sahil Güvenlik k.lığımıza Samsun açığı 80 mil mesafede ö Volgo Balt 214öisimli Rus ticari gemisinden tehlike sinyali alınmıştır.0850 de Samsun ve Sinop’tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş lakin Samsun’dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri dönmüş Diğeri intikale devam etmektedir.0905 de kurtarma helikopteri Çarşamba havalimanından kalkış yapmıştır saat 0954 te olay yerinde 3 adet Can Salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var.Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış Samsun’a intikal etmek üzere olup ayrıca 1 uçak 4 helikopter 1 arama kurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir' denildi.

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