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Koronavirüs salgını tüm dünyada artarak etkisini sürdürmeye devam ederken Türkiye'de vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte yeni önlemler alınıyor. Covid-19 olan vatandaşlar karantinada kalırken yakın temaslı olan kişiler de karantinaya alınıyor. Yakın temaslılar için geçerli olan 14 günlük karantina süresi ile ilgili ise değişiklik yapıldı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.

Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.



PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.

KARANTİNA SÜRESİ NASIL SORGULANIR?

Kovid-19'lu kişi karantina durumuna dair bilgiye HES uygulaması üzerinden ulaşabiliyor. Hayat Eve Sığar uygulaması olan kişiler kaç gündür karantinada olduklarını ve karantinanın bitiş süresini uygulama üzerinden takip edebiliyor.