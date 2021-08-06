Karate karşılaşmalarında kata kategorisinde yer alan milli sporcu Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan almıştı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında ikincilikle sıralama turuna yükselmişti. Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı ve finale çıkamadı.

Milli karateci, bronz madalya için Güney Koreli Heejun Park ile mücadele etti. Rakibini mağlup etmeyi başaran Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını getiren isim olarak da Türk spor tarihine geçti.

MERVE'DEN DE BRONZ GELDİ!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı.

Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.

Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.