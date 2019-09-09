Antalya-Burdur karayolunun 20. kilometresinde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine aracıyla gitmekte olan servis şoförü Orhan Tuna, kavşağa geldiği sırada köprüden geçerken bir kadının kaldırımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

SAĞLIK EKİPLERİ UYANDIRDI

İHA'da yer alan habere göre aracını durduran Tuna, yanında alkol kutularının bulunduğu kadına seslenmesine karşın cevap alamadı. Tuna bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını uyandırdı. Sağlık ekiplerine tepki gösteren kadın, ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.