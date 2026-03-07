Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi

        Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Akdeni ile kızı Leyla Akdeniz, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile kızı karbonmonoksit kurbanı

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Akdeniz (100) ile kızı Leyla Akdeniz (55), hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, dün akşam Gölköy ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz'den bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Eve giren yakınları ve mahalle sakinleri, anne ile kızını hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ANNE İLE KIZIN GAZDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

        İlk incelemede, anne-kızın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Emine Akdeniz ile Leyla Akdeniz, kurtarılamadı. Anne-kız Paşapınar Mahallesi'nde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Mart 2026 (ABD-İsrail-İran Hattında Son Durum Ne?)

        Bölge ülkeleri alarmda: Çatışma kalıcı bir krize mi dönüşüyor? ABD-İsrail-İran Hattında Son Durum Ne? Bölgesel gerilim kontrolden çıkıyor mu? Savaşın süresi uzayacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #ordu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!