Ordu'nun Gölköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine Akdeniz (100) ile kızı Leyla Akdeniz (55), hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, dün akşam Gölköy ilçesine bağlı Paşapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Akdeniz ve kızı Leyla Akdeniz'den bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Eve giren yakınları ve mahalle sakinleri, anne ile kızını hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE İLE KIZIN GAZDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

İlk incelemede, anne-kızın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Emine Akdeniz ile Leyla Akdeniz, kurtarılamadı. Anne-kız Paşapınar Mahallesi'nde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı