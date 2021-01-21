Kardeşini 25 kez bıçakladı, hatırlamadı! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde erkek kardeşi Semih Acar'ı (19) bıçaklayarak öldüren ağabey Fatih Acar (27),emniyetteki ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini hatırlamadığını söyledi.

Olay önceki akşam saat 20.00 sıralarında Eşrefzade Mahallesi Bent sokakta meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Fatih Acar, bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi Semih Acar'ı karnından bıçakladı. Kardeşi Semih Acar, kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Acar, eli yaralı şekilde polis merkezine giderek, "Elimi aynaya vurdum kesildi" dedikten sonra olduğu yere düşüp bayıldı.

Aynı dakikalarda Semih Acar'ın kuzeni tartışmanın yaşandığı eve geldi. Kapıyı açan kuzeni genç adamı kanlar içinde yerde baygın halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Semih Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencin vücudunda 25 bıçak darbesi olduğu tespit edildi.

Karakolda baygınlık geçiren katil zanlısı ağabey Fatih Acar ise, hastanede kesilen eli tedavi edilip polis nezaretinde müşahede altında tutuldu. Kardeş katili ağabey Fatih Acar'ın ifadesinde, "Kardeşim eve geldi, bulunduğum odanın kapısını açtı bana baktı. Sonra kapıyı kapatıp gitti. Daha sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi