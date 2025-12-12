Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arazi paylaşımı nedeniyle babası ile tartışırken ateşlediği silahla kendilerini izleyen kardeşi Mehmet Bulut'u (13) vurup, ölümüne sebep olan Ayhan Bulut (26), bir dizinin seti olarak kullanılan dağ evinde yakalandı

Olay, 8 Aralık'ta ilçeye bağlı Ağveren Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ayhan Bulut, arazi paylaşımı nedeniyle babası Doğan Bulut ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ayhan Bulut, evde bulunan tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin penceresinden babası ve ağabeyinin tartışmasını izleyen Mehmet Bulut, başından isabet eden kurşunla ağır yaraladı. Bulut, ambulansla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bulut burada kurtarılamadı. 7’nci sınıf öğrencisi olan Bulut'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi

SUÇ ALETİNİ TAŞLARIN ALTINA SAKLAMIŞ

Olayın ardından kaçan ağabey Ayhan Bulut, JASAT ekipleri tarafından kentte çekimleri süren bir dizinin seti olarak kullanılan dağ evinde saklanırken yakalandı. Olayda kullandığı suç aleti tabancası ise gizlediği taşların altında ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı