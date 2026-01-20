Habertürk
        Son dakika: Karı kocayı ayıran feci kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Karı kocayı ayıran feci kaza kamerada

        Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan karı kocadan durumu ağır olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:30
        Eşlerden biri hayattan koptu
        Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan karı kocadan durumu ağır olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        İKİ OTOMOBİL KAVŞAKTA ÇARPIŞTI

        Kaza, dün öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (36) idaresindeki otomobil ile Ş.Ö. (18) yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durabildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpışma sırasında otomobilin kapısının açıldığı, araçtan fırlayan sürücü İ.Y. ile eşi Fatma Yılmaz’ın savrulduğu, Fatma Yılmaz’ın ise aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

        EŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada sürücü İ.Y. hafif yaralanırken, eşi Fatma Yılmaz (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fatma Yılmaz’a olay yerinde ve ambulans içerisinde kalp masajı yaptı. Yaralı karı koca, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Fatma Yılmaz (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra diğer otomobilin sürücüsü Ş.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

