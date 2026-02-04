Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

52 KİŞİ DOLANDIRICILIK MAĞDURU

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu talimatları doğrultusunda, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Instagram, Facebook, Tiktok ve Messenger isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden "Sosyal Yardım" adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinde sosyal medya hesaplarını ele geçiren, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren, banka hesap bilgilerini ve şirket hesaplarını kullandıran şüpheli şahıslar tespit edildi.Yapılan çalışmalarda bu yöntemle 52 kişinin dolandırıcılık mağduru olduğu ve 26 kişinin ise sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği, milyonlarca lira müşteki zararının olduğu ortaya çıkarıldı.

KARS MERKEZLİ 5 İLDE OPRASYON DÜZENLENDİ

Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basarak, Kars merkezli 5 ilde operasyon başlattı.Dosya kapsamında tespit edilen Kars merkezli, Kars, Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana’da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.