        Son dakika: Kars merkezli 5 ilde "Sahte el" operasyonu: Sosyal medya şebekesi çökertildi

        Kars merkezli 5 ilde "Sahte el" operasyonu: Sosyal medya şebekesi çökertildi

        Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:40
        Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        52 KİŞİ DOLANDIRICILIK MAĞDURU

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu talimatları doğrultusunda, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Instagram, Facebook, Tiktok ve Messenger isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden "Sosyal Yardım" adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemlerinde sosyal medya hesaplarını ele geçiren, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren, banka hesap bilgilerini ve şirket hesaplarını kullandıran şüpheli şahıslar tespit edildi.Yapılan çalışmalarda bu yöntemle 52 kişinin dolandırıcılık mağduru olduğu ve 26 kişinin ise sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği, milyonlarca lira müşteki zararının olduğu ortaya çıkarıldı.

        KARS MERKEZLİ 5 İLDE OPRASYON DÜZENLENDİ

        Kars Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basarak, Kars merkezli 5 ilde operasyon başlattı.Dosya kapsamında tespit edilen Kars merkezli, Kars, Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana’da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden 1’inin yakalama işlemleri devam ederken, 6 şüpheli ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Adliyeye sevki edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

