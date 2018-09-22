SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
kayıp sedanur
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika acı haber: Kars'ta kaybolan 9 yaşındaki Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Son dakika: Kars'ta kaybolan 9 yaşındaki Sedanur'un cansız bedeni bulundu

Son dakika acı haber... Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

22.09.2018 - 09:44 | Güncelleme: AA

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 7 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in cesedi bulundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki Sedanur'un ölü bulunduğunu söyledi.

Doğan, "Cenaze, köye bir kilometre uzakta, üzeri taşlarla örtülü vaziyette Kars İl Jandarma JAK timleri tarafından bulundu. Gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanacak." ifadelerini kullandı.

VALİ DOĞAN: BU İŞİ YAPAN İZ BIRAKMIŞTIR

Öldürüldüğü bilgisinin kesin olduğunu vurgulayan Vali Rahmi Doğan, "Şuan nasıl öldürüldüğüne dair net bir bilgi yok. Ama öldürüldüğü kesin. Tutuklu kişinin bir takım sabıkaları var. Daha önceden almış olduğu cezalar var. Olayla bağlantılı kısımları da olduğu için mahkeme tarafından tutuklandı. Sedanur'un öldürüldüğü kesin. Üzeri de taşlarla örtülmüş vaziyette bulundu. Biz gerekli incemeyi yapıyoruz. Bu olay meydana geldikten sonra ciddi bir ekip oluşturduk ve aralıksız olarak arama faaliyetlerine devam ettik. Bugün sabah itibariyle de cansız bedenine ulaştık. Gerekli incelemeyi arkadaşlar yapacaklar. İz bırakmıştır bu işi yapan diye düşünüyorum. Gereği de yapılacaktır. Ben hem aileye hem tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

SONRADAN MI GETİRİLİP BIRAKILDI?

Sedanur'un cansız bedeninin bulunduğu bölgenin çalılık ve kayalık alan olduğunu aktaran Vali Rahmi Doğan, "Köye 1 kilometre mesafede bir yer. Köy hem çok çalılık hem de kayalık bir alan. Dolayısıyla arkadaşlarımız sabır itibariyle cenazeye ulaştılar. Savcı Bey şu an olay mahalline intikal etti. Gerekli otopsi işlemleri yapıldıktan sonra arkadaşlar tahkikati devam ettireceklerdir. Bu civar üzerinde arama yapılmıştı ama önceden mi Sedanur'un cansız bedeni oradaydı yoksa sonradan mı getirilip oraya konduğunu arkadaşlar inceliyor. Köyde jandarma karakolumuz mevcut. Sedanur'un evi ile jandarma karakolunun arasındaki mesafe 100 metre civarında. Dolayısıyla olayın olduğu yerde çocuğun kaybolma ihtimali yok. Buradaki olayın nasıl olduğunu tespit etmek biraz zor. Delillere ulaştıkça olayda aydınlanmış olacak diye düşünüyorum" dedi.

 

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel (9) kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.

Kars'ın Kağızman ilçesindeki 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X