Kartal'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

Olay, bir avukatlık bürosunda dün saat 14.30 sıralarında miras paylaşımı nedeniyle bir araya gelen iki akraba grubu arasında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre yaşanan saldırıda avukatlık bürosundaki Haluk Onat (58),Kebire Esra Aymutlu (54),görme engelli kızı Ayşe Ece Aymutlu (26) ile Ahmet Nuri Onat (63) hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı Arzu Onat (56) hastaneye kaldırıldı. Şans eseri avukatlık bürosundaki iki avukat olaydan yara almadan kurtuldu.

Esra ve Ece Aymutlu

15 GÜN ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİN EVİNE GİDERKEN YAKALANDI

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Salih Belginer'i takibe aldı. Ekipler katil zanlısının taksiye binerek Yalova'ya doğru hareket ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Jandarmaya haber verilerek önlem almaları istendi. Ahmet Salih Belginer'in 15 gün önce boşandığı eşinin evine gitme ihtimaline karşı güvenlik önlemleri burada da yoğunlaştırıldı. Kısa bir süre sonra Yalova plakalı bir taksinin içinde olduğu tespit edilen şüpheli olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Haluk Onat

GÖRME ENGELLİ YEĞENİNİ VURDU

Ölenlerden Esra ve Ece Aymutlu'nun anne kız oldukları ve 26 yaşındaki Ece Aymutlu'nun doğuştan görme engelli olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA SORGULANDI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlediği cinayetlerle ilgili sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada olayın yıllardır süren ve Yalova'da bulunan yaklaşık 2 bin dönümlük arazilerin paylaşılamaması nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

NE YAPTIĞINI HATIRLAMIYORMUŞ

Şüpheli, Ahmet Salih Belginer'in kendisini sorgulayan polislere olay anını ve nasıl yaptığını hatırlamadığını anlattığı öğrenildi. Ahmet Salih Belginer'in polislere "Bu kadar arazimiz var ama fakirlik içinde yaşıyoruz" diyerek akrabaları ile arazinin paylaşımıyla ilgili bir avukatlık bürosunda toplanmayı kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

ARAZİ PAYLAŞIMI CİNAYETİ

Sorgusunda polislere, olay günü akrabalarının kendisine dağlık alanda bulunan 60 dönümlük bir araziye vererek haklarından vazgeçmesini istediklerini, kendisinin de deniz kıyısındaki arsaları sorduğunda tansiyonun yükseldiğini iddia etti.

ZANLI KAMERADA

Polis soruşturması sırasında şüphelinin bir ara binadan sakinleşmek için aşağı indiği, ancak geri döndüğünde tartışmaların yeniden alevlenmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin olay yerine geliş güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Olay öncesi apartmana girişi görülen zanlının olay sonrası çıkış görüntülerinde çok sakin olduğu dikkat çekiyor.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Resmi ifade vermeyerek "susma" hakkını kullanan şüpheli Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışında "Neden öldürdünüz?" sorularına cevap vermedi.

AVUKAT DEHŞETİ ANLATTI

DHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı avukatlık bürosunun sahibi Avukat Mehmet Şanverdi de, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Şanverdi, "İki tarafın avukatı ile görüşmüştük. Burada bir araya gelmek için, uzlaştırmak için anlaşmıştık. Böylece dava sona erecekti. Mirastaki sorunlar da halledilecekti. Aile içi bir görüşme olacaktı. Biz de burada yuvarlak masayı dizayn ettik. Gelen aileyi masaya aldık. Ben de pandemi nedeniyle kendi masama geçtim." dedi.

Avukat Mehmet Şanverdi

Ofisteki oturma düzenini gösteren avukat Mehmet Şanverdi, "Saldırıyı yapan Ahmet Salih Belginer'i şurada oturttuk. Cam kenarında Nuri bey vardı. Yanında ise Haluk bey vardı. Ben de sıradan bir sulh görüşmesi diye, sonuçta ihtilaf bitmiş artık tarafların arasında sorun kalmamış diye bir açılış konuşması yaptım. Hepiniz akrabasınız dedim, paylaşamayacağınız ne var dedim. Burada geçmişinize güzel bir sünger çekin anlaşın, söz sizin dedim. Dinliyoruz iki avukat dedim. Nuri bey önce ben aile büyüğüm sözümü söyleyeyim, herkes daha sonra kendi fikrini söylesin dedi. Sonra hangi teklif yapılırsa kabul edelim dedi ve makul bulundu" şeklinde konuştu.

"İLK ÖNCE ÖLDÜRMEYECEĞİNİ ZANNETTİM"

Nuri beyin daha teklifine başlamadan saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Salih Belginer'in sinirlendiğini belirten avukat Şanverdi, "İşte onun işgali altında olan parseller vardı, onlara zaten sen tesis yapmışsın, otel yapmışsın onlar sende kalsın, diğer parsellerdeki hakları da bize ver.' dedi. Bu teklif daha önce onlardan gelmiş o şekilde konuştu. O da buna sinirlendi. Bana bir parsel verip benim diğer yerlerden bütün haklarımı mı alacaksınız, beni mahvettiniz dedi. Nuri beye ateş etmeye başladı. Daha sonra Haluk beye ateş etti. Ben ilk önce öldürmeyeceğini zannettim. Ayaklarına ateş eder gider diye düşündüm. Baktım insanları öldürüyor. Ben de kendimi masanın oraya attım" ifadelerini kullandı.

Mermi izlerini göstererek kendisinden tarafa doğru ateş ettiğini anlatan Mehmet Şanverdi, "Bu arada 155'i aramaya çalıştım. O sırada yanağımın yanında bir mermi patladı. Arkasından bitti mermisi. Çıkıp gitti kendisi. O sırada kendi avukatı vardı o da kaçmış gitmiş. Daha sonra o avukat arkadaş geri döndü. O sırada Esra hanımı kontrol ettim. Kanlar içinde yatıyordu. Hiç kimsenin böyle bir olay yaşamasını istemezdik. Ölen insanlar hepsi eğitimli insanlardı" diye konuştu.