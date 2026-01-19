Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kastamonu'da bir adam soğuğa aldırış etmedi, kar altında denizde yüzdü | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da bir adam soğuğa aldırış etmedi, kar altında denizde yüzdü

        Kastamonu'da kar yağışı ve soğuk havaya rağmen bir vatandaş denize girerek yüzdü. Hava sıcaklığının 1, deniz suyu sıcaklığının ise 6 derece olduğu anlarda denize giren Saim Gürel, izleyenleri şaşırttı. Gürel, kış aylarında da yüzmenin sağlık açısından faydalı olduğuna inandığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk demedi, karda denize girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde soğuk ve karlı havaya aldırışın etmeyen vatandaş denize girerek yüzdü.

        İHA'nın haberine göre; Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Saim Gürel, kar yağışı altında denize girerek yüzdü. Hava sıcaklığının 1, deniz suyu sıcaklığının ise 6 derece olduğu havaya aldırış etmeyen Saim Gürel, kalın kıyafetler giymiş arkadaşlarının gözü önünde önce karların üzerine uzandı, ardından denize girerek kulaç attı.

        "İNEBOLU, İSTİKLAL MADALYALI TEK İLÇEDİR"

        Soğuk havanın etkili olduğu günlerde denize girdiğini ifade eden Gürel, "Bu karlı günü kaçırmak istemedik. İnebolu’da yıllar sonra güzel bir kar yağdı. Şu anda şehir merkezi bile beyaz örtüyle kaplandı. 'Denizden kar yağarsa doldurur' diye tabir vardır. Bizde de denizden yağdı, doldurdu. Bütün İnebolu karlı, bizler de bu karlı havada denize girmesek olmazdı. Ben, açık deniz yüzücüsüyüm. Kış aylarında da yüzüyoruz. Şu anda hava sıcaklığı 1 derece gibi, deniz suyu ise 6-8 derece civarında. Bizler yaz kış denize giriyoruz. Soğuk suyunda şifa olduğuna inanıyoruz. İnebolu, İstiklal madalyalı tek ilçedir. Şehit Şerife Bacı’nın torunları oluyoruz. Şehit Şerife Bacı ve atalarımız, kar kış demeden İnebolu’dan cephaneleri Kurtuluş Savaşında kağnılarla taşıdılar. O büyük mücadeleyi verdiler, Allah hepsinden razı olsun. Bizler de dayanıklılığımızı göstereceğiz. Bu suya gireceğiz" dedi.

        "HERKESİ BEKLERİZ"

        Soğuk suyun şifa ve sağlık olduğunu söyleyen Gürel, "Buradan bütün yüzücü arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Arkadaşlar İstanbul Boğazında güzel yüzün ama İnebolu’da güzel. Herkesi İnebolu’ya bekleriz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Domuz saldırısına uğrayan avcı: "Ayakkabımı yedi, onunla mücadele ettim, kalkamadım kalksam onu boğacaktım"

        Domuz saldırısına uğrayan avcı: "Ayakkabımı yedi, onunla mücadele ettim, kalkamadım kalksam onu boğacaktım"

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?