Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde soğuk ve karlı havaya aldırışın etmeyen vatandaş denize girerek yüzdü.

İHA'nın haberine göre; Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Saim Gürel, kar yağışı altında denize girerek yüzdü. Hava sıcaklığının 1, deniz suyu sıcaklığının ise 6 derece olduğu havaya aldırış etmeyen Saim Gürel, kalın kıyafetler giymiş arkadaşlarının gözü önünde önce karların üzerine uzandı, ardından denize girerek kulaç attı.

"İNEBOLU, İSTİKLAL MADALYALI TEK İLÇEDİR"

Soğuk havanın etkili olduğu günlerde denize girdiğini ifade eden Gürel, "Bu karlı günü kaçırmak istemedik. İnebolu’da yıllar sonra güzel bir kar yağdı. Şu anda şehir merkezi bile beyaz örtüyle kaplandı. 'Denizden kar yağarsa doldurur' diye tabir vardır. Bizde de denizden yağdı, doldurdu. Bütün İnebolu karlı, bizler de bu karlı havada denize girmesek olmazdı. Ben, açık deniz yüzücüsüyüm. Kış aylarında da yüzüyoruz. Şu anda hava sıcaklığı 1 derece gibi, deniz suyu ise 6-8 derece civarında. Bizler yaz kış denize giriyoruz. Soğuk suyunda şifa olduğuna inanıyoruz. İnebolu, İstiklal madalyalı tek ilçedir. Şehit Şerife Bacı’nın torunları oluyoruz. Şehit Şerife Bacı ve atalarımız, kar kış demeden İnebolu’dan cephaneleri Kurtuluş Savaşında kağnılarla taşıdılar. O büyük mücadeleyi verdiler, Allah hepsinden razı olsun. Bizler de dayanıklılığımızı göstereceğiz. Bu suya gireceğiz" dedi.