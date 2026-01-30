Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kavgada tüfekle vurulan genç son yolculuğuna uğurlandı | Son dakika haberleri

        Kavgada tüfekle vurulan genç son yolculuğuna uğurlandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:13
        Tartışma kanlı bitti, tüfekle vuruldu!
        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        TÜFEKLE ATEŞ EDEREK OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.M. isimli yabancı uyruklu şahıs ile Hakan Şahin (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. A.M., tüfekle Hakan Şahin'e ateş ederek olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi Akçakoca Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.M. ise suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        22 yaşındaki Hakan Şahin'in cenazesi, bugün Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşiller Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından defnedildi.

