Kayıp adamın öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

AA

Salihli ilçesindeki evinden 16 Mart'ta otomobiliyle ayrılan 61 yaşındaki Yunus Şahin'in evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu.

AA'da yer alan habere göre, yapılan incelemede Şahin'in kullandığı otomobilin Turgutlu'da olduğu belirlendi. Otomobili kullandığı belirlenen Ö.G. (31) gözaltına alındı.

TARLAYA GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Ö.G'nin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları Şahin'i tabancayla öldürdüğünü ve Sarıbey Mahallesi'ndeki bir tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Kan izlerinin tespit edildiği tarlada yapılan kazıda Yunus Şahin’in yakılarak gömülmüş cansız bedenine ulaşıldı.

Ö.G'nin ağabeyi A.G'nin de (34) gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.