Kaymakamlık binasında silah sesleri!
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Giriş: 16.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.
Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı.
Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
