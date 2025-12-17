Kayseri'nin Hacılar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İHA'daki habere göre olay; Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Açılan ateş 3 kişiye isabet ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.