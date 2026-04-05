Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

ANKA'da yer alan habere göre polis memurlarını taşıyan bir servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında kaza yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Mahmut Demirtaş'ın taziye mesajına yer verildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımız mensuplarından İstanbul İli Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

DHA'da yer alan habere göre Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Nisan 2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

BAKAN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de, şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Türk Polis Teşkilatının ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.