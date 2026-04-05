        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kazada yaralanan polis şehit oldu | Son dakika haberleri

        Kazada yaralanan polis şehit oldu

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.04.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

        ANKA'da yer alan habere göre polis memurlarını taşıyan bir servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında kaza yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Mahmut Demirtaş'ın taziye mesajına yer verildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:

        "Teşkilatımız mensuplarından İstanbul İli Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

        BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayımladı.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Nisan 2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        BAKAN GÜRLEK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek de, şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın'a Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Türk Polis Teşkilatının ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Bu sanat değil!"
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
