Yüksek Seçim Kurulu (YSK),seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi.



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.