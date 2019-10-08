CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçardaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"82 milyonun verdiği vergiler birisinin cebine akıyorsa, birileri krallar gibi yaşıyorsa o ülkede sorun vardır. Türkiye nasıl arpalık haline getirildi, önümüzdeki hafta size raporunu açıklayacağım.

TRUMP'A TEPKİ: HİÇBİR GÜÇ TEHDİT EDEMEZ

Trump bağırıyor, 'Ekonomini darmadağın' yapacağım diyor, ne göre diyor Londra'da bir avuç tefeciyi biliyor. Bunun sorumlusu kim? Eğer Türkiye'yi tek başına yönetiyorsan, sorunların kaynağı sensin. Sizler 'Vergi verin' dediler, vergi verdiniz. Fabrikaları sattılar, arsaları sattılar, kullandılar. 420 milyar dolar borç aldılar 17 yılda. O yüzden Trump biliyor ekonomide neyin zayıf olduğunu. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiçbir güç tehdit edemez. AK Parti'nden tık yok, niye yok?

ZAM ELEŞTİRİLERİ

Faiz geldi, yükseliyor faizler. Zamlar yağmur gibi. Vatandaş bu zulme layık mı? Önümüzdeki seçimlerde vatandaşımız gerekli dersi verecek. Millet et yiyemez noktaya geldi. Vergiyi tabana yayacağız dediler, zamları tabana yaydılar.

"ORTADOĞU'DA DEBELENEN BİR TÜRKİYE VAR"

Suriye'yle dost olalım dedik, kavga etmenin manası yok dedik. Bizim inanç, akrabalık bağlarımız var. Neden kavga ediyoruz biz? Suriye ile Irak ile İran ile Türkiye bir araya gelip Ortadoğu'yu barış havzası haline getirebiliriz. Rusya ve ABD'den talimat alıyorlar. En ağır hakaretler yapılıyor. Ağır hakaretleri duyuyorlar, koşa koşa ABD'ye gidiyorlar. Bir taraftan bir tarafa savruluyorlar. Savrulan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Suriye'den kim karlı çıktı? AK Parti'ye oy veren ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim, kim karlı çıktı? ABD ve Rusya. Kim zararlı çıktı, en büyük zararı Türkmenler gördü. Şimdi Ortadoğu bataklığı içinde debelenen bir Türkiye var. 24 saat içinde Emevi Camisi'nde namaz kılacaklardı, Ortadoğu bataklığına saplandılar.

Gözlem noktalarımız sorunlu. 9 numaralı gözlem noktasına Rusya izin verdiği ölçüde bir şeyler götürüyoruz. Bizim askerlerimiz Rus askerleri tarafından korunuyor. Bıraktık Suriye'yi Mısırla kaybediyoruz. Suriye'ye silah gönderdik, şimdi Libya'ya silah gönderiyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 7 SORU

En baştan beri uyardık. Her şey çok güzeldi, bir sabah kalktık en büyük düşman Suriye. Memleketimizde kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz ama komşularımızda da istemiyoruz. Türkiye terör örgütlerine destek verdi, hala daha veriyor. Tüm dünya biliyor bunu. Erdoğan'a 7 soru soruyorum. Bu ülkeyi seviyorsa, 7 soruya cevap istiyorum:

- Suriye ile neden kavgalı hale geldik? Suriye'nin iç işlerine karış diyenler kimdi?

- Suriye'deki teröristlere Türkiye üzerinden silah gönderenler kimdi? Bu yolu kimler önerdi, hala yanında mı?

- Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelip Suriye'ye geçen teröristlere geçiş imkanını kimler sağladı?

- Astana sürecinde İdlib'de teröristlerin elinden ağır silahların alınacağı sözünü verdin mi? Fırat'ın doğusundaki IŞİD'li teröristlerin bekçisi miyiz?

- Suriyeli sığınmacıların maliyeti 40 milyar dolar. Suriye bataklığının Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

- Ne için söz verdin, haddinin aşmayacağın sınırlar nedir?

- BOP'un eşbaşkanlığını hala sürdürüyor musun, Türkiye'ye ne faydaları oldu?

"TEZKEREYE EVET DİYECEĞİZ"

Bugün tezkere görüşmeleri var. Burada annelerin canı yanmasın diye içimiz yana yana evet diyeceğiz. Bütün bu tabloyu milletin önüne koymak benim vicdan borcum. Bu tablodan çok rahatsızız. Trump'a teslim olan birisinden bu ülkeye hayır gelmez."