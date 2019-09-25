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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim ve cumhurbaşkanlığı açıklaması

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adayı tartışmalarına ilişkin olarak, "Tartışmaların hangi merkezden üretildiğini biliyorum" dedi. CHP lideri, "Bizim için bir cumhurbaşkanı adayı tartışmasının zamanı değil" ifadelerini kullandı. Erken seçim iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Bir erken seçim tartışmasının da zamanı değil. Türkiye'nin en temel problemi ekonomi ve demokrasi" diye konuştu. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberi...

Kemal Kılıçdaroğlu


Erken seçim tartışmalarıyla birlikte bir süredir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi etrafında cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik bir tartışma yürütülüyor. Muharrem İnce'nin; olağan süresinde gerçekleşirse; seçime 4 yıl varken adaylığını açıklaması, İstanbul'da icraatlarını ortaya koymasını beklediğimiz Ekrem İmamoğlu'nun şimdiden aday ilan edilmesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adaylık konusunda Abdullah Gül'e söz verdiğine ilişkin dedikodular sanki belli bir amaca yönelik...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'e bir söz vermediğini ifade ederken, aralarında örtülü bir anlaşma olduğuna ilişkin iddiaları da yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da her fırsatta, kendisini genel başkanlık ve cumhurbaşkanlığı yarışı içine çekmeye çalışanlara yanıt veriyor. İleriki yıllardaki siyasi süreçlerin önünü kapatmayan ve kendini bağlayacak açıklamalardan da kaçınan İmamoğlu, "Çok başarılı süreç yönetimi ve liderliği nedeniyle genel başkanıma minnet duyuyorum. Süreçlerin insanın önüne ne getireceği belli olmaz. Benim 5 yıl sapasağlam belediye başkanlığı yapacak sürem var" diyor.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖRE MAKSATLI

Peki bu tartışmalarla ilgili en yetkin isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Kendisine sordum. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı tartışmalarının hangi merkezden üretildiğini ve sürdürüldüğünü biliyorum. Bu, hem benim hem de parti olarak CHP'nin alanını daraltmaya çalışan, belli bir alana hapsetmeye çalışan bir niyeti ifade ediyor. Hem isimler üzerinden hem de zaman açısından baktığımızda bu maksadı görebiliyoruz. Bizim için cumhurbaşkanlığı adayını tartışmanın zamanı değil; aynı şekilde bir erken seçimi tartışmanın da zamanının olmadığı gibi. Bizim tek ve en önemli gündemimiz başta ekonomi ve demokrasi olmak üzere, Türkiye'nin temel problemleri konusunda çözüm önerilerimizi toplumun tüm kesimleriyle görüşerek ortaya koymaktır. Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir, demokrasidir ve adalettir. Belli merkezler cumhurbaşkanı adayı ve erken seçim tartışması yoluyla ülkeyi gerçek gündeminden uzak tutmaya çalışıyor."

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